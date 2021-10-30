عربي-دولي

الصدر يتهم دولاً بالتدخل في الشأن العراقي

Lebanon 24
30-10-2021 | 17:46
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اتهم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، دولا "لم يسمها" بالتدخل في الشأن العراق، فيما أشار إلى رفضه التحاور معها.

وقال الصدر عبر حسابه على تويتر: "تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه".

وأضاف: "أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة، إلى سحب يدها فورا، كما أنني رفضت التحاور معها، فعلى الكتل عدم اللجوء إليها وإدخالها في شؤوننا الداخلية، فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا".

وتابع: "وإلا ففي تدخلها وإدخالها، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته".
 
 
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