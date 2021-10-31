ظهور فيروس جديد أمر حتمي؟

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، المجتمع الدولي على التعلم من وباء كوفيد-19 الحالي والاستعداد لواحد جديد.وقال المسؤول خلال اجتماع وزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين، إن ظهور فيروس جديد يستحيل احتوائه من وجهة نظر علم الأحياء أمر مؤكد.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "حتى لو أنهينا هذا الوباء، يجب أن نتعلم الدروس منه ونستعد للفيروس التالي".وأشار غبريسوس إلى أن التهديدات من هذا المستوى تتطلب مشاركة سياسية على أعلى مستوى ، وحث دول مجموعة العشرين على دعم إبرام اتفاق دولي ملزم قانونًا بشأن الاستعداد للأوبئة والتصدي لها.وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى ذلك، مشكلة عدم المساواة في الحصول على اللقاحات في العالم. وفقًا لجيبريسوس، حتى الآن، تم تطعيم 36% من سكان العالم بالكامل من كوفيد-19، لكن الرقم في القارة الأفريقية هو 6% فقط.في وقت سابق، تم اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في قمة مجموعة العشرين، وأظهر اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي أر) من صحفية بريطانية تم تطعيمه باستخدام "أسترازينيكا" نتيجة إيجابية، وتم نقلها إلى فندق مجهز بشكل خاص لمرضى كوفيد.