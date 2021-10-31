"فورين أفيرز": هل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين ستصبح ساخنة؟

لقد كان اختيارًا بالغ الأهمية. قبل ثلاثة عقود، انتهت الحرب الباردة وانتصرت الولايات المتحدة. وباتت الآن القوة العظمى الوحيدة على هذا الكوكب. لدى مسح الأفق بحثاً عن أي تهديد، بدا أن صانعي السياسة الأميركيين ليس لديهم ما يدعو للقلق، ولا سيما بشأن الصين، هذه الدولة الضعيفة والفقيرة التي كانت متحالفة مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي لأكثر من عقد من الزمان. ولكن ظهرت بعض العلامات المشؤومة: الصين لديها ما يقارب خمسة أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة، وقد تبنى قادتها الإصلاح الاقتصادي. حجم السكان وثروتهم هما الأسس الرئيسية للقوة العسكرية، لذلك كان هناك احتمال جدي بأن تصبح الصين أقوى بشكل كبير في العقود القادمة. نظرًا لأن الصين القوية ستتحدى بالتأكيد موقف الولايات المتحدة في آسيا وربما خارجها، كان الخيار المنطقي للولايات المتحدة واضحًا: إبطاء صعود الصين.

وبحسب صحيفة "فورين أفيرز" الأميركية، "عوضاً من ذلك، شجعت الولايات المتحدة الصين على الصعود. فقد اتبعت كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية سياسة المشاركة، والتي سعت إلى مساعدة الصين على أن تصبح أكثر ثراءً. عززت واشنطن الاستثمار في الصين ورحبت بالدولة في نظام التجارة العالمي، معتقدة أنها ستصبح ديمقراطية محبة للسلام ومشاركا مسؤولا في نظام دولي تقوده الولايات المتحدة. بالطبع، هذه الفكرة الخيالية لم تتحقق أبدًا. بعيدًا عن اعتناق القيم الليبرالية في الداخل والوضع الراهن في الخارج، أصبحت الصين أكثر طموحًا مع صعودها. بدلاً من تعزيز الانسجام بين بكين وواشنطن، فشلت المشاركة في إحباط التنافس وسرعت في نهاية ما يسمى بمرحلة القطب الواحد. اليوم، الصين والولايات المتحدة عالقتان في ما لا يمكن أن نطلق عليه سوى حرب باردة جديدة، ومنافسة أمنية شديدة تمس كل أبعاد علاقتهما. سيختبر هذا التنافس صانعي السياسة الأميركيين أكثر مما كانت عليه الحرب الباردة الأصلية، حيث من المرجح أن تكون الصين منافسًا أقوى مما كان عليه الاتحاد السوفياتي في ذروته. ومن المرجح أن تصبح هذه الحرب الباردة ساخنة".

وتابعت الصحيفة، "ولا ينبغي أن يشكل أي من هذه الأمور مفاجئة. من يستطيع أن يلوم القادة الصينيين على سعيهم للسيطرة على آسيا وأن تصبح دولتهم أقوى دولة على هذا الكوكب؟ بالتأكيد ليست الولايات المتحدة، هي التي اتبعت أجندة مماثلة، وارتقت لتصبح قوة مهيمنة في منطقتها، وبالتالي الدولة الأكثر أمانًا وتأثيرًا في العالم. واليوم، تتصرف الولايات المتحدة أيضًا تمامًا كما يتوقع المنطق الواقعي. عارضت منذ فترة طويلة ظهور دول أخرى مهيمنة إقليمية، وهي ترى أن طموحات الصين تمثل تهديدًا مباشرًا وهي مصممة على كبح صعود البلاد المستمر. النتيجة التي لا مفر منها هي المنافسة والصراع. وهذه هي مأساة سياسات القوى العظمى. لكن ما كان يمكن تجنبه هو سرعة ومدى الصعود الاستثنائي للصين. لو كان صانعو السياسة في الولايات المتحدة خلال "مرحلة القطب الواحد" يفكرون في ما يتعلق بسياسات توازن القوى، لكانوا سيحاولون إبطاء النمو الصيني وتعظيم فجوة القوة بين بكين وواشنطن. ولكن بمجرد أن أصبحت الصين ثرية، كانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين أمرًا لا مفر منه. ربما كان الانخراط هو أسوأ خطأ استراتيجي ارتكبته أي دولة في التاريخ الحديث: لا يوجد مثال مماثل لقوة عظمى تعمل بنشاط على تعزيز صعود منافس لها. وقد فات الأوان الآن للقيام بالكثير حيال ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أنه و" بالنظر إلى الانتصار الليبرالي الذي ساد في واشنطن في التسعينيات، كانت هناك فرصة ضئيلة في أن يوجه التفكير الواقعي السياسة الخارجية للولايات المتحدة. عوضاً عن ذلك، افترض صانعو السياسة في الولايات المتحدة أن السلام والازدهار العالميين سيتم تعظيمهما من خلال نشر الديمقراطية، وتعزيز اقتصاد دولي مفتوح، وتقوية المؤسسات الدولية. لدى تطبيقه على الصين، حدد هذا المنطق سياسة المشاركة، حيث تقوم الولايات المتحدة بدمج الدولة في الاقتصاد العالمي على أمل أن تصبح أكثر ازدهارًا. على عكس سياسة "الواقعية" التي كانت تخشى النمو الصيني، جاءت سياسة "المشاركة" لترحب بهذا النمو. ما من أحد يمكنه القول إن سياسة المشاركة لم تُمنح فرصة كافية للعمل، ولا يمكن لأي شخص أن يجادل بأن الصين ظهرت كتهديد لأن الولايات المتحدة لم تكن تستوعب ما يكفي. مع مرور السنين، أصبح من الواضح أن هذه السياسة باءت بالفشل. فقد شهد الاقتصاد الصيني نموًا غير مسبوق، لكن البلاد لم تتحول إلى ديمقراطية ليبرالية أو مشارك مسؤول. ويصور المدافعون المتبقون عن سياسة المشاركة الآن دوامة الانحدار في العلاقات الأميركية الصينية على أنها عمل أفراد عازمين على خلق مواجهة على النمط الأميركي السوفيتي. من وجهة نظر المشاركين، فإن الحوافز لمزيد من التعاون الاقتصادي تفوق الحاجة إلى التنافس على السلطة. المصالح المتبادلة تتفوق على المصالح المتضاربة. نقطة التباين الأولى بين النزاعين تتعلق بالقدرات، وقد باتت الصين بالفعل أقرب إلى الولايات المتحدة من حيث القوة الكامنة مما كان عليه الاتحاد السوفياتي في أي وقت مضى. إذا استمر الاقتصاد الصيني في النمو بمعدل مثير للإعجاب يبلغ حوالي خمسة بالمائة سنويًا، فستكون له في النهاية قوة كامنة أكبر من قوة الولايات المتحدة. كان هناك عائق آخر للقدرات السوفيتية غائب إلى حد كبير في حالة الصين وهم الحلفاء المشاغبون. لدى الصين المعاصرة القليل من الحلفاء، وباستثناء عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية، فهي أقل ارتباطًا بأصدقائها من السوفيات مع أصدقائهم. باختصار، تتمتع بكين بقدر أكبر من المرونة لإحداث مشاكل في الخارج".

وتابعت الصحيفة، " كما أن ما يزيد من احتمالات نشوب حرب هو طموحات الصين الإقليمية. فالصين تلتزم بشدة بأجندة توسعية في شرق آسيا. على الرغم من أن الأهداف الرئيسية لشهية الصين تشكل بالتأكيد قيمة استراتيجية بالنسبة لها، إلا أنها تعتبر أيضًا أرضًا مقدسة، مما يعني أن مصيرهم مرتبط بالقومية الصينية. و أخيرًا، جغرافية الحرب الباردة الجديدة أكثر عرضة للحرب من الحرب القديمة. في آسيا، ما من خط فاصل واضح مثل الستار الحديدي لترسيخ الاستقرار. بدلاً من ذلك، هناك عدد قليل من النزاعات المحتملة التي قد تكون محدودة وستشمل أسلحة تقليدية، مما يجعل اندلاع الحرب موضوع قابل للتفكير. سيتم خوض هذه النزاعات بشكل رئيسي في المياه المفتوحة بين القوات الجوية والبحرية المتنافسة".

ورأت الصحيفة أنه و"على الرغم من تضاؤل أعدادهم، لا يزال مؤيدو سياسة المشاركة قائمين، ولا يزالون يعتقدون أن الولايات المتحدة يمكن أن تجد أرضية مشتركة مع الصين. لكن القوى العظمى ببساطة غير مستعدة للسماح للقوى العظمى الأخرى بأن تصبح أقوى على حسابها. في أحسن الأحوال، يمكن إدارة هذا التنافس على أمل تجنب الحرب، وسيتطلب ذلك من واشنطن الاحتفاظ بقوات تقليدية هائلة في شرق آسيا لإقناع بكين بأن صدامًا بالأسلحة سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نصر باهظ الثمن. علاوة على ذلك، يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة تذكير أنفسهم باستمرار كما والقادة الصينيين بالاحتمال الدائم للتصعيد النووي في زمن الحرب. فالأسلحة النووية، في الخلاصة، هي الرادع النهائي".