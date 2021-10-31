عربي-دولي

مصر.. نقل نحو 30 سائحا للمستشفى بعد تعرضهم للتسمم

Lebanon 24
31-10-2021 | 01:30
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نُقل نحو 40 سائحا روسيا إلى المستشفى، جراء تعرضهم لحالات تسمم بأحد الفنادق في مدينة الغردقة المصرية، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

وقال عزت صابيروف، وهو أحد أقرباء السياح المقيمين في الغردقة، إن عددا من السياح الروس معظمهم أطفال تعرضوا لحالات تسمم بأحد فنادق مدينة الغردقة المصرية.

وأضاف صابيروف في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "لقد حدثت حالات تسمم جماعية للمواطنين الروس. جميع المرضى تم نقلهم إلى المستشفى. زوجتي ووالدتها وابني البالغ من العمر 6 سنوات هناك".

وأوضح أن معظم السياح شعروا بالتعب الليلة الماضية، وبدأوا يتوافدون إلى المستشفى صباح اليوم، حيث تم إسعاف العشرات.

وقالت زوجة صابيروف المتواجدة في المستشفى إنها بدأت تشعر بالمرض في اليوم الثالث من إقامتها في الفندق، موضحة أنها أصيبت بالغثيان والقيء والإسهال والحمى المرتفعة.

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 آب الماضي بعد انقطاع دام سنوات.
المصدر: سبوتنيك
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