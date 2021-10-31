عربي-دولي

ساعة من القتال... تعرض قافلة تقل حاكما نيجيريا لهجوم

Lebanon 24
31-10-2021 | 02:00
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أكدت ثلاثة مصادر عسكرية ومصدر أمني، أمس السبت، أن قافلة تقل حاكم ولاية بورنو باباجانا زولوم تعرضت لإطلاق نار من مسلحين الأسبوع الماضي، مما أجبره على قطع رحلة إلى بلدة مالام فاتوري الشمالية.

وقالت المصادر، إن الهجوم وقع يوم الخميس ويثير تساؤلات بشأن تعهد الحاكم بإغلاق مخيمات النازحين وإعادة من فيها إلى قراهم.

وأضاف مصدر عسكري، أن "القوات اشتبكت لمدة ساعة تقريبا".

وتقع بلدة مالام فاتوري قرب الحدود مع النيجر المجاورة.
المصدر: سبوتنيك
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