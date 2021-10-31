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عربي-دولي
أفغانستان.. "عقوبة صادمة" لسماع الموسيقى خلال حفل زفاف
Lebanon 24
31-10-2021
|
03:30
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قام مسلحون من طالبان بإطلاق الرصاص على مدعوين الى حفل زفاف بسبب عزف الموسيقى ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وفق ما ذكر مسؤولون محليون وشهود، في عمل دانته حكومة طالبان.
وقال أحد أقارب الضحايا إن مسلحين من طالبان فتحوا النار على حفل زفاف في بلدة سورخود بشرق البلاد بعد أن ضبطوا مدعوين يستمعون إلى الموسيقى الأفغانية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.
وفي كابل، لم يؤكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد صحة الواقعة، لكنه أوضح أن طالبان تعارض مثل هذه الانتهاكات.
ولفت مجاهد إلى أن "التحقيق جارٍ"، وأضاف: "في الوقت الحالي لا ندري كيف جرى ذلك، والأمر قد يكون قضية شخصية".
وتابع مُجاهد خلال مؤتمر صحفي: "في صفوف الإمارة الإسلامية، لا يحق لأحد أن يمنع أحداً عن الموسيقى أو أي شيء آخر، فقط عليه محاولة إقناعه. هذه هي طريقة العمل".
وأردف: "إذا قام أحدهم بقتل شخص، حتى لو كان من رجالنا، فإن الأمر يعد جريمة وسنحاكمه وعليه مواجهة القانون".
وحُظرت الموسيقى عندما حكمت طالبان أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001.
ولم تصدر الحكومة الجديدة تشريعات بعد بشأن هذا الموضوع، إلا أنها لا تزال تعتبر أن الاستماع إلى الموسيقى غير الدينية يخالف نظرتها إلى الشريعة الإسلامية.
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