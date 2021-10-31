عربي-دولي

وسط الرعد والبرق.. محافظات مصرية تشهد هطول أمطار غزيرة

Lebanon 24
31-10-2021 | 04:00
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تشهد بعض المحافظات المصرية منذ فجر اليوم الأحد أحوالاً جوية سيئة، حيث تجمعت سحب رعدية في بعضها، وشهد البعض الآخر نزول أمطار غزيرة .

وتركزت الأمطار في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وفي مدن السادات وبنها، وعدد من مدن محافظتي البحيرة والدقهلية.

وضربت مدن وقرى محافظة البحيرة موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة وخاصة المدن الساحلية، بينما انخفضت حدة الأمطار على باقي المدن والمراكز. وفي المدن الغربية "النوبارية - وادي النطرون" تتعرض المنطقة لأمطار شديدة مصحوبة بالرعد والبرق، مما تسبب فى خلو الشوارع والطرق من المارة.

كذلك، شهدَ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الآن أمطاراً رعدية غزيرة وذلك بالقرب من وادي النطرون، على الطريق السريع.

ورفعت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور حالة الاستعدادات القصوى، تحسباً لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

وفي وقت سابق، أظهرت صور الأقمار الصناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض، متمركزة قبالة السواحل الليبية، وتؤثر على مصر.
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