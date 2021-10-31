الصحة الإيرانية تحسم حقيقة دخول الموجة الـ6 لـ"كورونا" إلى البلاد

كشف مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كمال حيدري، اليوم الأحد، حقيقة دخول الموجة السادسة لكورونا لبلاده.ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، مساء السبت، عن كمال حيدري أن دخول إيران في موجة كورونا السادسة لم تبدأ بعد، مشدداً على ضرورة التطعيم بدعوى أنه الشرط اللازم لحضور التلاميذ والطلاب في المدارس.وأفاد حيدري بأن 74% من هؤلاء الطلاب والتلاميذ تم تطعيمهم بجرعة واحدة من لقاح كورونا، فيما تم تطعيم 46 % بجرعتين، على أن يصل الرقم إلى 70 % مع عودة استئناف نشاط المدارس، حضوريا.ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المدارس تحاول العمل على توفير الظروف اللازمة والملائمة لعودة المدارس حضوريا، في الوقت الحاضر، بدعوى أن هنالك حاجة إلى إعداد البنية التحتية إضافة إلى التطعيم، بهدف الحفاظ على الطلاب والتلاميذ وحمايتهم من تفشي فيروس كورونا.وشدد مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كمال حيدري، على وجوب الالتزام بنظرية التباعد الاجتماعي مع عودة الحضور في الصفوف الدراسية، لافتا إلى أن شرط حضور الطلبة الجامعيين في الجامعات الإيرانية، هو التطعيم بجرعتين من لقاح كورونا، مشيرا إلى إمكانية حضور من تم تطعيمهم فقط.