عربي-دولي

بعد نحو عامين من تفشي الوباء.. دولة تعلن أول إصابة بـ"كورونا"

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-881115-637712799938565071.jpg
Doc-P-881115-637712799938565071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت دولة في جنوبي المحيط الهادئ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، بعد نحو عامين تقريبا من تفشي الحائجة التي اجتاحت العالم أواخر 2019.

ودفع الإعلان عن وجود بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، الآلاف في دولة تونغا إلى المسارعة لتلقي جرعات التطعيم وسط مخاوف من فرض إغلاقا عام.

وطوال العامين الماضيين، حافظت تونغا على نفسها ضمن قائمة صغيرة من الدول التي لم يطالها الوباء، لكن الأمر انتهى مع تسجيل الإصابة الجديدة التي جاءت عبر مسافر قادم من نيوزيلندا المجاورة.

ومما أثار الحيرة في قصة الرجل المصاب بالفيروس، أن فحص "بي سي آر" الخاص بها في نيوزيلندا قبيل السفر كان سلبيا واكتشفت إصابته بالمرض المعدي أثناء وجود في فندق يستخدم للحجر الصحي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحكومة تدرس فرض إغلاق وطني عام في أعقاب اكتشاف الإصابة.

من جانبها، ذكرت وزيرة الصحة أن الإقبال على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة كان كبيرا للغاية، حيث هرع الآلاف إلى المراكز الطبية المعنية بهذا الأمر.

وتونغا أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة في جنوبي المحيط الهادئ، ويسكنها نحو 100 ألف نسمة.

وكانت الدولة اتخذت إجراءات صارمة مع بدء تفشي الوباء، إذ أعلنت حالة الطوارئ وأغلقت الحدود أمام الرعايا الأجانب.

وبدا أن هذه الإجراءات كانت مثمرة، إذ أنقذت تونغا من تداعيات الوباء، خاصة الاقتصادية منها، فنحو 22 بالمئة من السكان يعيشون تحت خطر الفقر والنظام الصحي متهالك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-10-31
06:30 | 2021-10-31
05:30 | 2021-10-31
05:00 | 2021-10-31
04:30 | 2021-10-31
04:00 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website