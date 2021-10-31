عربي-دولي

السيسي يتوجه إلى بريطانيا للمشاركة في قمة المناخ

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:30
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يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، الأحد، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26)، التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة غلاسكو.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان صحفي، أن مشاركة السيسي في قمة المناخ تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة.

وأوضح المتحدث أن "الرئيس المصري سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة لقمة تغير المناخ خلال 2022".

وأضاف المتحدث أن "برنامج زيارة السيسي إلى بريطانيا يتضمن عقد مباحثات مع جونسون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين".

ومن المقرر أن يعقد السيسي مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
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