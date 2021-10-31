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سقوط 3 صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد

Lebanon 24
31-10-2021 | 08:00
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سقطت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا، اليوم الأحد، بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان في العاصمة العراقية بغداد، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر أمني إن "هذا الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات ولم يوقع إصابات، هو الأول منذ نحو أربعة أشهر قرب المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية أخرى".

وأوضح أن "3 صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد، وقع أحدها "قرب مستشفى الهلال الأحمر، والآخر في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي، أما الثالث فقد سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور".

وتكررت في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصاً القوات والمصالح الأميركية في العراق، ولا تتبناها أي جهة، لكن تنسبها واشنطن عادة إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق.
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