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تركيا تعتقل إرهابيين بتهمة التحضير لاستهداف دور عبادة

Lebanon 24
31-10-2021 | 13:30
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ألقت قوات الشرطة في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الأحد، على مشتبهين اثنين، يعتقد أنهما كانا يعتزمان القيام بعمل مسلح يستهدف دور عبادة ومؤسسات حكومية نيابة عن تنظيم "داعش".

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" أن "قوات مكافحة الإرهاب في قيادة شرطة اسطنبول، ألقت القبض على شخصين في حي غازي عثمان باشا، بعد تحقيقات قادتها إلى احتمال أن يكونا منتميين لمجموعات تخطط للقيام بعمل مسلح نيابة عن تنظيم داعش في عموم تركيا".

وأضافت أن "تحريات قوات الشرطة والمعلومات المتوفرة لديها، خلصت إلى احتمال أن يستهدف المشتبهان دور عبادة ومؤسسات حكومية وقوى أمنية، بعمل مسلح في تركيا".
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