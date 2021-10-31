بعد اختراقه من قبل 6 أسرى فلسطينيين.. مشروع إسرائيلي لتحصين سجن جلبوع

شرعت الحكومة الإسرائيلية في تحصين وحماية أحد أشد سجونها تحصينا، بعد نجاح 6 من الأسرى الفلسطينيين في اختراقه، الشهر الماضي.ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر" أكدت من خلالها أن شعبة الهندسة والبناء بالوزارة قامت بالتنسيق مع دائرة السجون بمشروع حماية وتحصين سجن جلبوع، على خلفية واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من السجن نفسه، في السادس من الشهر الماضي.وأفادت الوزارة بأن المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي 8 ملايين شيكل، يقوم على تقوية وتدعيم البنية التحتية للسجن الإسرائيلي، فضلا عن وضع أو صبَّ الخرسانة في الزنازين، وتحسين حمايتها.ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من الشهر الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور حوالي 14 يوما من عملية الهروب.