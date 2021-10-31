اتفاق هندي إسرائيلي على خطة تعاون عسكري مدتها 10 سنوات

اتفقت الهند وإسرائيل على تشكيل قوة عمل تتولى وضع خطة تحدد مساحات جديدة في التعاون العسكري بين الجانبين مدتها 10 سنوات.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الخطة سوف تتضمن المشتريات والإنتاج الدفاعي، والأبحاث والتطوير في المجال العسكري.وأوضحت أن الخطة تم الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي أجاي كومار المدير العام لوزارة الدفاع الهندية لإسرائيل.وخلال الزيارة التقى كومار مع نظيره الإسرائيلي المدير العام لوزارة الدفاع أمير إيشيل في المقر العسكري في كيريا في تل أبيب.وشارك كومار في الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل المشتركة حول التعاون الدفاعي.ووفقا لوسائل إعلام هندية فقد ناقش المسؤولان خلال الاجتماع التعاون العسكري التكنولوجي الثنائي بالإضافة إلى التحديات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وشاركت الهند مؤخرا في تدريبات "العلم الأزرق" الجوية الدولية حيث أرسلت لأول مرة سربا مقاتلا من طراز ميراج إلى إسرائيل. وشاركت أيضا في تدريبات "العلم الأزرق" لعام 2017.