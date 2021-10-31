عربي-دولي

تحذير أميركي للصين من الإجراءات أحادية الجانب تجاه تايوان

Lebanon 24
31-10-2021 | 14:00
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أكدت الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن قد حذر الصين، اليوم الأحد، من القيام بإجراءات أحادية الجانب تجاه تايوان.

ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز" عن مسؤول "كبير" بوزارة الخارجية الأميركية فإن بلينكين أبلغ وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الإجراءات التي تتخذها بكين، والتي أدت إلى زيادة التوترات عبر مضيق تايوان.

وقال المسؤول إن وزير الخارجية الأميركي اجتمع مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، قرابة الساعة.

وأوضح أنه شدد على أن واشنطن تعارض أي تغييرات أحادية الجانب من جانب بكين للوضع الراهن في تايوان.

ولفت المسؤول إلى أن بلينكن أكد على أن بلاده تريد إدارة المنافسة الشديدة بين أكبر اقتصادين في العالم بشكل مسؤول، مضيفًا أن كلا الجانبين اعترف بأن فتح خطوط الاتصال أمر بالغ الأهمية.

يذكر أن أنتوني بلينكن يرافق من بين آخرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة العشرين التي تنعقد في روما، ثم سيتوجه الوفد الأمريكي بعدها إلى قمة المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية.

وتتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم على عدد من الجبهات بما فيها التجارة وحقوق الإنسان وقضية تايوان ووباء كورونا.
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