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عربي-دولي
زيارة محتملة من البابا فرنسيس إلى كوريا الشمالية لإحلال السلام
Lebanon 24
31-10-2021
|
10:30
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قال رئيس أساقفة الفاتيكان، إن الفاتيكان يعمل على زيارة محتملة للبابا فرنسيس إلى كوريا الشمالية، بعد أن طلب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، من البابا ذلك، وذلك لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقال رئيس الأساقفة، لازارو يو هيونغ سيك، للصحفيين الذين رافقوا مون في رحلته إلى إيطاليا، أمس السبت: "إنها حقيقة أن الكرسي الرسولي يبذل جهودا لتهيئة الظروف من خلال طرق مختلفة لكي يذهب البابا إلى كوريا الشمالية"، بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وتابع يو مشيرا إلى أن "مسؤولي الفاتيكان التقوا بمسؤولين من كوريا الشمالية في سفارة كوريا الشمالية في روما".
وأضاف: "بغض النظر عن الزيارة البابوية المحتملة لكوريا الشمالية، فإن الفاتيكان مستعد لتقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية".
وأردف: "بخلاف كوريا الشمالية، فإن الكرسي الرسولي يبذل جهودا لتقديم أي دعم للدول المعرضة للخطر".
وطلب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن خلال اجتماعه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، يوم الجمعة، قيام البابا بزيارة إلى بيونغ يانغ.
من ناحيته، كان رد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على الرئيس الكوري الجنوبي أنه "سيسعد بزيارة كوريا الشمالية من أجل مساعدة الكوريين وقضية السلام، وذلك في حال أن تلقى دعوة من بيونغ يانغ".
وكان البابا فرنسيس دعا إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية، وسبق أن أعرب عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية.
يشار إلى أنه خلال اجتماع مع البابا فرنسيس في عام 2018، قدم رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن دعوة شفهية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بابا الفاتسكان، ورد البابا في ذلك الوقت أنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية إذا أرسلت له بيونغ يانغ دعوة رسمية.
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