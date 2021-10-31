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عربي-دولي
عبداللهيان: لا نربط مصير شعبنا بالاتفاق النووي
Lebanon 24
31-10-2021
|
11:00
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إننا لا نربط مصير الشعب والبلد بالاتفاق النووي، والمصالح المشتركة هي أساس علاقاتنا مع الدول الأخری.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن عبداللهيان قوله إن بلاده قامت بتصميم آلية ممتازة لتحقيق شعار التعاون الإقليمي، وإيران لا تسكت في وجه أميركا التي تعمل دوما، على خلق الترهيب من إيران (إيران فوبيا)، عبر نشر معلومات كاذبة.
وأكد عبداللهيان أن على بلاده قبول حقيقة أن وضع البيض كله في سلة الاتفاق النووي لن تكون سياسة صحيحة، ولكن في حال نجاح الاتفاق النووي، وهو ما يعني بدوره رفع العقوبات، فإن النتائج ستكون إيجابية، وبلاده تتفاوض من أجل تحقيق هذا الهدف.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن هناك طريق واحد من أجل العودة إلى مباحثات فيينا، وهو الموافقة على العودة إلى النقطة التي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية يسمع منها رسائل ونيه للعودة للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي، ولكن ليس هناك أي شيء على أرض الواقع.
وذكر عبداللهيان أن إيران تولي الاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات مع بعض الدول وخاصة الجوار، وذلك بالتوازي مع عدم تجاهل بلاده للعلاقات مع بقية دول العالم، مشيرا إلى أن إيران تستخدم قدرة الصين كقوة اقتصادية في علاقاتها كما تستخدم روسيا كجار، لافتا إلى أن بلاده ملتزمة بسياسة "لا شرقية.. لا غربية"، وبأن إيران دفعت الكثير للحفاظ على هذا الاستقلال.
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