عربي-دولي

الملك السعودي يهاتف نظيره البحريني وأمير الكويت

Lebanon 24
31-10-2021 | 08:28
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أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالان هاتفيان، الأحد، بالملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لشكرهما على مواقفهما تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وتضامنهما مع المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عبر الملك سلمان خلال الاتصالين عن "شكره" لما قامت به البحرين والكويت تجاه تصريح قرداحي، "بما يعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي".

من جهته، جدد الملك البحريني، تأكيده على "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي"، وفقا للبيان.

بدوره، اعتبر أمير دولة الكويت، ما اتخذته بلاده من إجراءات "تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة".

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