إدانة مصرية وعربية لهجوم استهدف "مطار عدن" في اليمن

أعلنت مصر وعدة دول عربية إدانة التفجير الإرهابي، الذي استهدف، السبت، مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.وقالت مصر إنها تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مُحيط مطار عدن الدولي.وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القاهرة أكدت تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله، لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة، وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.وانفجرت سيارة مفخخة، السبت، عند بوابة المطار الواقع جنوب اليمن، وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" للأنباء، إن السيارة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار، وكانت تستهدف نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار.بدورها، دانت الخارجية السعودية، بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الجبان، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في وقت تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وعبرت الوزارة السعودية، عن تضامن الرياض ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.وفي سياق متصل، دان الأردن، التفجير الإرهابي، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، إن بلاده تدين وتستنكر، جميع الأفعال والممارسات الإرهابية.بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الجبان، وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، نشرته على فيسبوك، على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره.وشددت الخارجية الكويتية على وقوف بلادها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي الذي يضع حدا للأزمة وفق المرجعيات المتفق عليها.كما أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بوابة مطار عدن الدولي جنوبي اليمن بسيارة مفخخة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، معربًا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.وأكد البرلمان العربي أن استهداف مطار عدن هو حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأبرياء فضلاً عن حركة المسافرين، مما يشكل خطرًا كبيرًا وتهديدًا صارخًا لحركة الطيران باليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمجابهة هذه الاعتداءات الخطيرة وتأثيرها على السلم والاستقرار الدوليين.وشدد البرلمان العربي على وقوفه بجانب دولة اليمن الشقيقة ودعمها ضد أي محاولات تستهدف أمنها واستقرارها ، مؤكدًا أن هذه المحاولات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة اليمنية عن ممارسة مهامها.