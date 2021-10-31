عربي-دولي

توافق فرنسي بريطاني على "خفض التصعيد" في الخلاف بشأن رخص الصيد

Lebanon 24
31-10-2021 | 11:30
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اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد على القيام بـ"إجراءات عملية وعملياتية" لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست، وفق ما أعلنت باريس.

وأفاد مكتب ماكرون أنهما عقدا لقاء استمر نحو 25 دقيقة على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، واتفقا على "خفض التصعيد" وتعهّدا بالقيام بخطوات ملموسة "في أقرب وقت ممكن".  

وشدد رئيس الوزراء البريطاني جونسون خلال قمة مجموعة العشرين بروما أمس على وجوب تركيز جميع الأطراف على الصورة الأشمل المتمّثلة بتغير المناخ، في وقت تستعد بلاده لاستضافة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر المناخ "كوب26" اعتبارا من يوم غد الاثنين.

ومن شأن إعلان ماكرون وجونسون هذا أن يجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة قد تعصف بالاتحاد الأوروبي بأسره.

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.

وكانت فرنسا قد حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.
 
 
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