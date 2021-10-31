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عربي-دولي
مهاجم يطعن الركاب ويشعل النار بأحد قطارات طوكيو
Lebanon 24
31-10-2021
|
09:05
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أوقفت السلطات اليابانية، الأحد، شخصا بعدما هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين، وأشعل حريقا على متنه، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، بينها قناة "أن أتش كي" التلفزيونية، ووكالة كيودو للأنباء، مشيرة إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، جروح أحدهم خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام، نقلت عنها فرانس برس، أن الرجل سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.
وقالت قناة أن أتش كي إن الهجوم حدث في "قطار بمنطقة تشوفو غرب طوكيو".
وتقول الشرطة إن الحادث وقع الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، وكان القطار يعمل على خط سكة حديد كيو بالقرب من محطة كوكوريو.
وقالت مصادر محلية للقناة إنه المهاجم يبلغ من العمر 20 عاما تقريبا، وتم استدعاء ست سيارات إسعاف إلى الموقع.
المصدر:
الحرة
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