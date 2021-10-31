مهاجم يطعن الركاب ويشعل النار بأحد قطارات طوكيو

أوقفت السلطات اليابانية، الأحد، شخصا بعدما هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين، وأشعل حريقا على متنه، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، بينها قناة "أن أتش كي" التلفزيونية، ووكالة كيودو للأنباء، مشيرة إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، جروح أحدهم خطيرة.وذكرت وسائل إعلام، نقلت عنها فرانس برس، أن الرجل سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.