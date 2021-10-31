لافروف: أجرينا لقاء مفيدا مع بايدن وبحثنا ترتيب الاتصالات اللاحقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه أجرى الأحد لقاء مفيدا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث بحثا ترتيب الاتصالات الثنائية بين البلدين.

وقال لافروف، في حديث لقناة "روسيا 1" مساء اليوم الأحد: "تم إجراء حديث وجيز لكن مفيد مع الرئيس بايدن، الذي نقل أطيب التحيات إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسددا على تصميمه على اتصالات لاحقة".وتابع لافروف: "كما بحثنا بشكل مقتضب سبل ترتيب هذه الاتصالات في الأفق المنظور. نقلت هذه المعلومات للرئيس، أعتقد أن هذا سيكون مفيدا لترتيب جدول الأعمال لاحقا".وسبق أن أعلن لافروف أنه تحدث مع بايدن على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى في روما.