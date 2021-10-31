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تصادم قطارين في جنوب غرب إنجلترا

Lebanon 24
31-10-2021 | 17:39
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ذكرت الشرطة أن تصادماً وقع بين قطارين اليوم في مدينة سالزبري جنوب غرب إنجلترا.
 
وأفاد مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن 13 شخصًا أصيبوا لكن لا توجد إصابات خطيرة في الحادث الذي وقع في نفق.
  
وقالت قوة الشرطة في مقاطعة ويلتشير الإنجليزية "نتعامل بالدفع بخدمات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الموقع القريب من طريق لندن في سالزبري".
 
 
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