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صفقة الغواصات.. ماكرون يتهم رئيس وزراء أستراليا بالكذب!

Lebanon 24
01-11-2021 | 00:31
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اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بالكذب عليه بشأن إلغاء عقد بناء الغواصات في أيلول.

 

ورغم ذلك أكد ماكرون أنه لا بد من بذل المزيد لإعادة بناء الثقة بين البلدين الحليفين.

 

ويزور ماكرون وموريسون روما لحضور قمة مجموعة العشرين، لتصبح أول مرة يلتقيان فيها منذ أن ألغت أستراليا صفقة غواصات بمليارات الدولارات مع فرنسا، في إطار تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا أعلن في أيلول.

 

وقال ماكرون لمجموعة من الصحفيين الأستراليين، الذين سافروا لتغطية مجموعة العشرين "لدي الكثير من الاحترام لبلدكم. لدي الكثير من الاحترام والكثير من الصداقة لشعبكم وأقول فقط عندما يكون هناك احترام يجب أن تكون صادقا، وعليك أن تتصرف طبقا لهذه القيمة وبما يتوافق معها".

 

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه قال ماكرون، "أنا لا أعتقد، أنا أعلم".

 

المصدر: سبوتنيك
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