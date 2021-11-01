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البرهان يثمن موقف موسكو تجاه الأحداث الأخيرة في السودان

Lebanon 24
01-11-2021 | 01:00
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ثمن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، موقف روسيا المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في السودان.

 

وقال البرهان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، هي أول مقابلة حصرية لوسيلة إعلامية بعد استلام الحكم، إن موقف روسيا يختلف عن الموقف الأحادي الجانب الذي تنتهجه بعض البلدان الأخرى.

 

وتابع، "نرحب بموقف روسيا بأن الحكومات والشعوب يجب أن يكون لها الحق في تقرير المصير.. نحن نحترم روسيا ونقدرها، صداقتها مع الشعب السوداني تأتي قبل دعم الأنظمة".

 

وشدد، "موقف روسيا صادق دائمًا، ينظر بعيون مفتوحة، بينما الآخرون ينظرون من إحدى الزوايا ولا يرون سوى نصف الكأس الممتلئ".

 

وحول عقد لقاءات مع السفير الروسي في الخرطوم، قال البرهان "نلتقي دوما بالسفير الروسي ولدينا علاقات مميزة، ولدينا تعامل قديم خاصة في المجال العسكري، ولقاءاتنا به لم تنقطع أبدا".

 

ويأتي هذا اللقاء بعد الأحداث الأخيرة في السودان، حيث كان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض على الجيش".

 

المصدر: سبوتنيك
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