عربي-دولي

رئيس وزراء مقدونيا الشمالية يفاجئ الشعب باستقالته

Lebanon 24
01-11-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-881317-637713465772874419.jpg
Doc-P-881317-637713465772874419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زائيف، استقالته مساء الأحد، بعد النتائج السيئة لحزبه بالانتخابات البلدية في هذا البلد الصغير الواقع في البلقان.

ويشكل قرار زائيف مفاجأة كبيرة وحدثا نادرا في البلاد والمنطقة.

تأتي الاستقالة عقب أشهر سجلت تراجعا في شعبية رئيس الوزراء الذي كافح لإعادة تحسين الاقتصاد المتأثر بجائحة كوفيد-19، غير أنه لم يحرز تقدما يذكر في جهود بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زائيف للصحافة: "أتحمل مسؤولية هذه النتائج في الانتخابات. أستقيل من منصب رئيس الوزراء".

وفي هذه الانتخابات، التي نظمت جولتها الثانية الأحد، خسر الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي في العاصمة، سكوبيي، ومعظم المدن الرئيسية والمراكز الحضرية في البلاد، بعد أن كان فاز عام 2017 بأكثر من نصف البلديات في مقدونيا الشمالية.

وتابع زائيف الذي استقال أيضا من منصب رئيس الحزب "لقد جلبتُ الحرية والديموقراطية. والديمقراطية تعني تحمل المسؤولية".

ولم يعلن زائيف أي تفاصيل أخرى بشأن استقالته التي يتعين على البرلمان تأكيدها.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:15 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
05:00 | 2021-11-01
04:51 | 2021-11-01
04:48 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website