عربي-دولي

لافروف: المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي استقرار دول آسيا الوسطى

Lebanon 24
01-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-881327-637713484629548177.jpg
Doc-P-881327-637713484629548177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المهمة الرئيسية لروسيا تتمثل في منع زعزعة استقرار حلفائها في منطقة أسيا الوسطى، بعد وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هو استقرار دول آسيا الوسطى، لأن حدودنا مع حلفائنا في آسيا الوسطى مفتوحة، ولا يوجد نظام تأشيرات مع جميع هذه الدول تقريبا.

وأضاف أنه قبل كل شيء، من الضروري منع زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة، والحد من تزايد التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:15 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
04:51 | 2021-11-01
04:48 | 2021-11-01
04:30 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website