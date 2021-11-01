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زلزال قوي يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

Lebanon 24
01-11-2021 | 02:33
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ضرب زلزال قوي، مساء اليوم الأحد، العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن الزلزال بلغت شدته 5.2 درجة.

وأكدت الشبكة اليابانية أن الزلزال تسبب في هز المباني في العاصمة طوكيو.

 ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.

وأضافت أن مركز الزلزال في إيباراكي شمالي طوكيو، ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار مادية جسيمة.
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