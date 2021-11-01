لماذا لن ترسي "اتفاقية ابراهام" السلام بين فلسطين وإسرائيل؟

بعد انتصاره في العراق عام 1991، سعى الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأب إلى ترجمة الهيمنة الأميركية العالمية على أنها مدعاة للسلام، معلناً أن "الوقت قد حان لوضع حد للصراع العربي-الإسرائيلي". بحلول 30 تشرين الأول من ذلك العام، كانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي قد دعوا عشرات الأحزاب العالمية والإقليمية في مدريد لحضور مؤتمر السلام الإقليمي الأكثر طموحًا في تاريخ صنع السلام العربي- الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "بعد مرور ثلاثين عامًا، لا يزال الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بعيدًا كل البعد عن الحل كما كان دائمًا. لسوء الحظ، إن صدى هذا الدرس المهم لا يزال يتردد: الارتباط الدبلوماسي والاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل لم يعزز السلام الإسرائيلي-الفلسطيني. للتعاون الإقليمي، بما في ذلك اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والدول العربية، فوائده الخاصة، لكنه لم يسهل لعملية السلام في ذلك الوقت، وليس هناك ما يشير إلى أنه سيفعل ذلك الآن. وجسّد مؤتمر مدريد فكرة أن القبول الإقليمي لإسرائيل سيمنحها الثقة لتقديم تنازلات من أجل السلام مع جيرانها المباشرين، ومنهم الفلسطينيون. لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدد آنذاك إسحاق شامير بالمشاركة، دعا وزير الخارجية الأميركي آنذاك جيمس بيكر الدول العربية من كل أنحاء المنطقة. تماشيا مع هذا النهج، أطلقت مدريد عملية سلام متعددة الأطراف، وأنشأت مجموعات عمل حول الاهتمامات الإقليمية المشتركة مثل ندرة المياه، والبيئة، والتنمية الاقتصادية، والأمن الإقليمي، واللاجئين. تردد العديد من الدول العربية في المضي قدماً على المسار المتعدد الأطراف في ظل غياب التقدم الإسرائيلي الفلسطيني، مع ذلك، كسرت المحادثات الإقليمية المحرمات طوال فترة التسعينيات حيث اجتمعت الوفود الإسرائيلية بانتظام مع نظرائها العرب في دول مثل عمان والبحرين وقطر والمغرب. لكن في النهاية، لم تدفع الأطراف المتعددة إسرائيل إلى الأمام على المسار الفلسطيني. عوضاً عن ذلك، رأت إسرائيل في تقديراتها المستقلة أن السلام مع الفلسطينيين ضروري لأمنها على المدى البعيد. استغرق الأمر تكليف رئيس وزراء إسرائيلي جديد هو إسحاق رابين، لتحقيق انفراج أوسلو في عام 1993. بعد انفصاله عن شامير، اختار رابين الاجتماع مباشرة مع القادة الفلسطينيين على أساس صيغة الأرض مقابل السلام، وأساس حل الدولتين".

وتابعت المجلة، "دفع اغتيال رابين عام 1995 والإرهاب المتفشي في أواخر التسعينيات بإسرائيل إلى أحضان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن مهتمًا بصيغة الدولتين. بل على العكس، في رؤية نتنياهو، ستقبل المنطقة بإسرائيل رغم الصراع الفلسطيني. وباتت رؤية نتنياهو واقعاً بعد ما يقارب الـ20 عامًا، عندما وقعت إسرائيل اتفاقيات ابراهام واتفاقيات التطبيع اللاحقة مع أربع دول عربية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، دون التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. ساعدت التحولات الإقليمية، خاصة بعد العام 2011، نتنياهو على قلب السيناريو. لم تكن القضية الفلسطينية صرخة استنفار كما كانت في السابق عندما انزلقت المنطقة في حروب أهلية وحوّل المواطنون في العديد من الدول العربية انتباههم إلى فساد حكامهم وسوء إدارتهم. من المؤكد أن التضامن مع الفلسطينيين لا يزال يحظى بشعبية في العديد من الدول العربية، لكن جاذبية هذا التضامن تضاءلت في حين أن النفوذ الإيراني الإقليمي قد وفر المزيد من الزخم للتوافق الإقليمي مع إسرائيل. تركيز الولايات المتحدة تغير أيضاً. أيدت إدارة ترامب بشدة نظرة نتنياهو للعالم، وأعلنت عن اتفاقات أبراهام حيث انهارت خطة السلام الثنائية الخاصة بها بشكل متوقع. وصف الإماراتيون الاتفاقات بأنها مفتاح لوقف ضم إسرائيل للضفة الغربية. الحقيقة أن دوافع هذه الاتفاقيات الإقليمية لا علاقة لها بالفلسطينيين، فهي تتعلق بالأعمال والتجارة والسياحة وتبادل الذكاء والتقنيات المتقدمة. إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في عمق الضفة الغربية، حتى بعد استبدال نتنياهو بحكومة ائتلافية واسعة، يزيل أي ادعاء باقٍ بأن التطبيع كان يهدف إلى تعزيز السلام مع الفلسطينيين".

وأضافت، "كان مؤتمر مدريد مثالاً على رغبة حقيقية في استخدام منتدى إقليمي للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو رهان لم يثمر أبدًا. هذا العزم على حل الصراع الثنائي قد تبدد إلى حد كبير في واشنطن وفي المنطقة. يجادل مسؤولو إدارة بايدن بأن المسار الإقليمي قد يعزز التقدم على الجبهة الفلسطينية، وقد قدم الخبراء عددًا من الاقتراحات حول كيفية الاستفادة من الاتفاقات لتعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني. لكن تاريخ الثلاثين عامًا الماضية يعلمنا أنه من غير المرجح أن تنجح محاولات الربط بين صنع السلام على الصعيدين الإقليمي والثنائي. إنهم يطلبون القليل من إسرائيل بشأن القضايا الجوهرية في قلب الصراع. هناك القليل من الأدلة على استخدام الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات بنجاح بشأن قضايا رئيسية مثل المطالبات الفلسطينية في القدس الشرقية أو وقف الاستيطان الإسرائيلي، ناهيك عن التسوية الإقليمية. تشير الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى أنها ستعارض رغبة إدارة بايدن في إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لإعادة العلاقات الفلسطينية، التي تعطلت خلال سنوات حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

وتابعت المجلة، "على عكس مؤتمر مدريد، الذي كان مبنيًا على حل أصعب قضايا الوضع النهائي وتحقيق سلام مستدام، تتضمن مقترحات اليوم الإقليمية خطوات محدودة لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين. الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين أمر جيد بالتأكيد، ويمكن للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية أن يجلب مكاسب إيجابية، خاصة إذا ركز على إيجاد حلول للتحديات البيئية والاقتصادية المشتركة التي يمكن أن تفيد الناس في المنطقة بدلاً من الأدوات التي يمكن أن تزيد قمعهم. لكن لا ينبغي لصناع السياسة أن يخدعوا أنفسهم بأن التطبيع بين الدول، التي لم يكن معظمها في حالة حرب أبدًا، أو "تقليص" الصراع الفلسطيني من خلال التنمية الاقتصادية، يمكن أن يحل محل حل الصراع بين الخصمين الرئيسيين: الإسرائيليين والفلسطينيين".

وختمت المجلة، "لم يكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يدور حول الاقتصاد. إلى أن يتم حل القضايا الأساسية حول كيفية عيش شعبين على نفس الأرض بكرامة وأمن ومساواة، لن يتعامل الدبلوماسيون مع جوهر النزاع. حان الوقت للتخلي عن فكرة أن الصفقات الإقليمية يمكن أن تدفع إلى صفقة سلام إسرائيلي فلسطيني. وكما تعلم العالم من السنوات التي أعقبت مؤتمر مدريد، يمكن فقط للإسرائيليين والفلسطينيين القيام بذلك.