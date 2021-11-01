موقف مؤثر يجمع بايدن والبابا فرنسيس.. هذا ما حصل بينهما

أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الأحد، في روما بالبابا فرنسيس، واصفا إياه بأنه "رجل محترم حقا"، قائلا إنه "قدم مواساة كبيرة لعائلتي عندما توفي ابني".وخلال مؤتمره الصحافي في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت نهاية الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما، قال بايدن متحدثا عن البابا: "إنه حقا رجل محترم وأصيل".وأضاف: "عندما فقدتُ ابني بو.. زار البابا فرنسيس الولايات المتحدة. التقينا في مطار فيلادلفيا وتحدثَ إلى عائلتي لفترة لا بأس بها، 10 إلى 15 دقيقة، عن ابني بو".وتابع بايدن: "لم يتحدث عن الأمر بشكل عام فقط، فقد كان يعرف أشياء عنه. كان يعرف ما فعلَهُ. كان يعرف مَن يكون. كان يعرف أين درس. وكان لهذا تأثير كبير على عائلتي. لقد عنى ذلك الكثير بالنسبة لنا".وشدد الرئيس الأميركي على أن البابا فرنسيس يمثل "كل ما تعلمتهُ عن الكاثوليكية عندما كنت طفلاً وأذهب إلى المدرسة"، مؤكدا أن البابا "رجل محترم حقًا، ونحن نبقى على تواصل".والتقى بايدن، وهو ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة، يوم الجمعة، في الفاتيكان البابا فرنسيس ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية، سعيا إلى تلميع صورة بلاده في العالم.واستمر اللقاء الذي لم تتم دعوة الصحافيين إليه أكثر من ساعة، وفق ما أفاد به الفاتيكان والبيت الأبيض، أي أطول من أي من اللقاءات السابقة بين حبر أعظم ورئيس أميركي، بحسب وسائل الاعلام الأميركية.وهذا رابع لقاء بين بايدن والبابا، لكنه الأول منذ انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن الكاثوليكيّ المتديّن. ورافقت بايدن زوجته جيل التي غطت رأسها جزئيا بوشاح أسود.وأراد الرئيس الأميركي والبابا البحث في مخاوفهما المشتركة، من الفقر والتغير المناخي وجائحة كورونا.