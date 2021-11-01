عربي-دولي

الإمارات تعلق على تصعيد الحوثيين "الخطير" ضد السعودية

Lebanon 24
01-11-2021 | 04:29
A-
A+
Doc-P-881403-637713593963061660.jpg
Doc-P-881403-637713593963061660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية، من خلال طائرة مسيرة مفخخة، كانت قد اعترضتها قوات التحالف العربي.
وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على "أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أن دفاعاته الجوية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه مدينة خميس مشيط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:15 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:30 | 2021-11-01
05:00 | 2021-11-01
04:51 | 2021-11-01
04:48 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website