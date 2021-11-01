قد يتحول لفيروس خفيف يشبه الإنفلونزا.. هذا موعد انتهاء الهلع العالمي من كورونا!

كتبت "العربية": حدد عدد من العلماء "شرطين أساسيين" يجب توافرهما لكي يصبح فيروس كورونا أقل خطورة في نهاية المطاف، في ظل تزايد قدرته على التحور، وفق تقرير لموقع الإذاعة الأميركية العامة "إن بي آر" NPR.

فالعلماء باتوا يدركون أن هذا الفيروس لا يشبه فيروسات أخرى مستقرة نسبيا مثل الحصبة، لذا وبعد عدة دراسات حددوا عاملين أساسيين لكي يتم حماية كل شخص حول العالم في نهاية المطاف من المرض المروع.

واستطلع الموقع الأميركي آراء علماء وأطباء لمعرفة مستقبل الوباء، الذي أصاب وقتل الملايين حول العالم منذ ظهوره أول مرة عام 2019 في الصين، والنهاية المحتملة له، وما إذا كان سيعود بقوة العام المقبل، أو في المستقبل.

اللقاحات ومناعة القطيع

ويشير التقرير إلى أنه كان هناك بعض الأمل في قدرة البشرية على القضاء تماما على الفيروس، لكنه مع سرعة انتشاره في جميع القارات، وتزايد عدد الحالات، تحول هذا الأمل إلى فكرة الاستئصال المحلي، من خلال الوصول إلى مناعة القطيع والحصول على التطعيمات.

وتقول عالمة الأحياء، جيني لافين، من جامعة "إمروي" في جورجيا: "الأمر مثل أن نقول إنه إذا لم نكن قادرين على القضاء تماما على الفيروس الجديد، فربما نحقق الاستئصال المحلي، كما نفعل مع الحصبة أو شلل الأطفال".

لكن تحقيق ذلك بالنسبة للفيروس الجديد يتطلب استقرار الفيروس وعدم تغير تسلسله الجيني وعدم تحوره بمرور الوقت، وفق عالم الفيروسات بول بينياسز، من جامعة "روكفلر" بنيويورك.

والمشكلة أن فيروسات، مثل الإنفلونزا، على سبيل المثال، تتحور بسرعة كبيرة، لذلك تقلل من فعالية اللقاحات، وبالتالي يصاب الأشخاص بالفيروس بشكل مستمر، ما يستدعي تغيير اللقاحات كل عام، كما تقول عالمة الأحياء الجزيئية كاثرين كيستلر، من جامعة "واشنطن" في سياتل.

ويشير التقرير إلى أنه في بداية الوباء كان الاعتقاد السائد أن الفيروس الجديد أشبه بالحصبة أكثر منه من الإنفلونزا، ثم بدأت المتغيرات في الظهور "وبدا الأمر كما لو أنه لم يتحور فحسب، بل كان يتحور بسرعة كبيرة".

وتشير كيستلر إلى دراسة أجرتها وزملاؤها في جامعة "واشنطن" إلى "تكيف" الفيروس الجديد بشكل ملحوظ في الوقت الحالي بمعدل أعلى أربع مرات من الإنفلونزا الموسمية".

لا نهاية للتطور

ولا تتوقع العالمة "أن يتوقف عن التكيف"، وتقول: "قد يتباطأ، لكن الفيروسات التي تتطور بشكل تكيفي تميل إلى الاستمرار في ذلك. ولا تميل إلى الوصول إلى نهاية للتطور".

ويقول العديد من العلماء إن هذا التطور السريع يبدد الآمال في القضاء على كوفيد-19، كما هو الحال مع الإنفلونزا، ومن المرجح أن يكون قادرا على إعادة إصابة الناس مرارا وتكرارا، وسوف يستمر في العودة عاما بعد عام.

وفي نهاية المطاف "سيتعرض الجميع له"، وفق الدكتور أبرار كاران، اختصاصي الأمراض المعدية في جامعة "ستانفورد"، ويضيف أن "الجميع سيصاب به سواء تم تطعيمهم أم ولا".

لكن كاران لا يعتقد أن المرض سيبقى مروعا للأبد، ويقول: "عندما يتم تطعيمك بالكامل، أو تعرضت للمرض، فإنك تتعامل مع مرض مختلف تماما وعملية مختلفة تماما".

فيروس خفيف يشبه الإنفلونزا

ويعتقد بعض العلماء أنه في نهاية المطاف يمكن أن يتحول إلى مرض يبدو أكثر شبها بفيروسات كورونا الأخرى، أي مرض خفيف يشبه الإنفلونزا.