واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من استيلاء قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر "تويتر" إن "استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا".وطالب بلينكن جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.وأعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، أمس السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة ديسي الإستراتيجية بإقليم أمهرة بشمال إثيوبيا.