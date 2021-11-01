عربي-دولي

بفرقاطة وسفينة برمائية.. تدريب مصري أميركي في البحر الأحمر

Lebanon 24
01-11-2021 | 11:30
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شاركت القوات البحرية المصرية والأميركية في تدريب مشترك في البحر الأحمر، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتمّت التدريبات في نطاق الأسطول المصري الجنوبي بالبحر الأحمر، حيث شاركت في التدريب الفرقاطة المصرية "إسكندرية" والسفينة البرمائية الأميركية (USS Portland).

وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، التي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، بما في ذلك تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك.

ويرمي التدريب إلى تقييم التهديدات السطحية والجوية التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.
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