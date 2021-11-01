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بعد تأخره نحو ساعة.. بايدن للصحفيين: اعذروني كنت ألعب مع المصعد! (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2021 | 12:00
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اعتذر الرئيس الأميركي جو بايدن عن تأخره عن مؤتمره الصحفي في روما بعد اجتماع استمر يومين مع قادة مجموعة العشرين، قبل التوجه إلى قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو.

وقال بايدن الذي تأخر نحو الساعة عن الصحفيين أمس الأحد: "أعتذر لجعلكم تنتظرون، كنا نلعب بالمصاعد. قصة طويلة على أي حال".

ومن 1 حزيران إلى الأسبوع الثاني من تشرين الأول، تأخر بايدن بمتوسط 22.4 دقيقة عن أحداثه المجدولة علنا، وفقا لإحصاء قامت به شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
 
وكان الرئيس الأميركي أحياناً يترك جمهوره ينتظر لمدة ساعة أو أكثر، وفق ما ذكرت وكالة "روسيا اليوم". 
 

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