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عربي-دولي
إكتشاف سلالتي "مو" و"لامدا" لفيروس "كورونا" في روسيا
Lebanon 24
01-11-2021
|
08:17
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أعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، عن اكتشاف سلالتين في روسيا من متحور فيرس كورونا، وهما "مو" و"لامدا".
وأوضح مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بمتحور "مو" وحالة واحدة بمتحور "لامدا".
ووفقا له، فإن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لا تزال السائدة في كل من روسيا والعالم.
وبحسب تقارير إعلامية فإن سلالة "لامدا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في تموز الماضي، قادرة على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى.
وتم اكتشاف سلالة "مو" لأول مرة في كولومبيا في كانون الثاني الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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