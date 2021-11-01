البرازيل.. الشرطة تقتل 25 عنصراً من عصابة تسرق البنوك

قتل 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجرامية متخصصة في عمليات السطو على المصارف، الأحد، في عملية أمنية بولاية ميناس غيرايس، في جنوب شرق البرازيل.وقال مصدر من شرطة المرور الفيدرالية لوكالة فرانس برس إن "25 مجرما قتلوا، ولا وجود لمصابين".وجرت العملية التي شنت بالتعاون مع الشرطة العسكرية، في مدينة فارغينها "Varginha".واقتحمت قوات الأمن مزرعتين، حيث كان "أعضاء في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات السطو المسلح على المصارف وأجهزة الصراف الآلي" يخططون لمهاجمة عدد من فروع البنوك في المدينة.وفي إحدى المزرعتين، أدى تبادل إطلاق النار مع الشرطة إلى مقتل 18 شخصا، فيما أسفر الهجوم على المزرعة الثانية عن سقوط كثير من الضحايا، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة، موضحا أن ليس هناك ضحايا في صفوف الشرطة.وضبطت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة (بنادق وقنابل يدوية وذخيرة...) وسترات واقية من الرصاص، وعدة سيارات مسروقة.وحصلت في البرازيل، خلال السنوات الأخيرة، سرقات كثيرة باستخدام الأسلوب نفسه المعتمد من العصابة، التي نُفِذت العملية ضدها الأحد، وذلك عبر تخطيط دقيق، واستخدام أسلحة، واستهداف مدن متوسطة الحجم، لضمان سلب أموال كثيرة من المصارف، وعملية فرار أسهل مما هي عليه في المدن الكبرى.وفي آب الماضي، نشر لصوص مدججون بالسلاح، الرعب في وسط مدينة أراثاتوبا بولاية ساو باولو، مستخدمين طائرات مسيرة ومتفجرات، كما وضعوا رهائن على أسطح سياراتهم للتمكن من الهروب، وهو هجوم خلف ثلاثة قتلى.