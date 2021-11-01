عربي-دولي

قيادية سودانية: الأمن منع ممثلي المجتمع المدني من زيارة حمدوك

Lebanon 24
01-11-2021 | 14:00
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قالت، ناهد جبرالله، القيادية في منظمات المجتمع المدني النسوية بالسودان، إن "قوة عسكرية مكلفة بحراسة مقر إقامة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، منعت ممثليين عن منظمات المجتمع المدني من لقائه"، وفق ما أفاد به مراسل قناة "الحرة" في الخرطوم.

وأضافت جبرالله أن الهدف من الزيارة هو "الاطمئنان على صحة حمدوك وتأكيد موقف منظمات المجتمع المدني، وتمسكهم بالتحول المدني الديموقراطي للبلاد، لكن السلطات رفضت السماح لهم بلقائه لعدم حصولهم على إذن مسبق". 

واتفق ممثلون عن 40 منظمة مدنية في السودان على تنسيق الجهود مع لجان المقاومة، وتنسيقيات لجان الأحياء لـ "تكوين جبهة عريضة لتوحيد أنشطتهم السياسية" للتصدى لما يصفونه بـ "الانقلاب العسكري" على السلطة.

وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فى السودان، أكد في اجتماع عقد فى الخرطوم،  على العمل لـ"إسقاط" ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري" في البلاد، وفق مراسل "الحرة".

وناقش المجتمعون، وفق بيان، تطورات الأوضاع السياسية فى البلاد، حيث أكدوا على عدة قرارات تشمل "محاسبة الانقلابيين وتحقيق العدالة، وإطلاق سراح جميع العتقلين فورا، والعودة للنظام الدستورى الذى كان ساريا قبل 25 أكتوبر الماضى، وعودة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وحكومته للقيام بمهامهم وفقا للوثيقة الدستورية، والت،كيد على عدم الحوار أو التفاوض".
المصدر: الحرة
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