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مصر.. بيان من النيابة بشأن جريمة "قطع الرأس"

Lebanon 24
01-11-2021 | 14:30
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أمرت النيابة العامة في مصر بالتحقيق العاجل في واقعة مقتل شخص بقطع رأسه في الطريق العام بالإسماعيلية.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنها أمرت بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنين آخرين بالطريق العام بالإسماعيلية.
وانتقل فريق من النيابة إلى مسرح الحادث، لمعاينته ومناظرة الجثمان وستعلن النيابة ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقا.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم الاثنين القبض على شخص قام بقطع رأس عامل وفصله عن جسده في أحد شوارع الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها ضبطت "مهتزا نفسيا" بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان) قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه وكان يتلفظ بكلمات غير مفهومة.
وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل أثاث خاص بشقيق المجنى عليه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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