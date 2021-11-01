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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سينابنغ في إندونيسيا

Lebanon 24
01-11-2021 | 14:16
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الاثنين أن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب جنوبي سينابنغ في إندونيسيا.
وأضافت أن الزلزال كان على عمق 6.4 كيلومتر وعلى بعد نحو 254 كيلومترا جنوبي سينابنغ. 

المصدر: روسيا اليوم
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زلزال

سينابنغ

أندونيسيا

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