زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سينابنغ في إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الاثنين أن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب جنوبي سينابنغ في إندونيسيا.

وأضافت أن الزلزال كان على عمق 6.4 كيلومتر وعلى بعد نحو 254 كيلومترا جنوبي سينابنغ.



