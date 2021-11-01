عربي-دولي

السيسي يدعو إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس

Lebanon 24
01-11-2021 | 16:30
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها، مؤكدا في ذات الوقت أن مصادر الطاقة المتجددة في مصر بلغت 20% من إجمالي الطاقة التي تنتجها.

وأوضح السيسي، في كلمته خلال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، اليوم الاثنين، "تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لحجم التحديات الذي تواجهه"، مضيفا،" تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة (التغير المناخي)".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس السيسي، "تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر"، موضحا أن الدولة تعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو وتجهيز البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الذكية والمستدامة".
وانطلقت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، أمس الأحد، أعمال الدورة 26 لمؤتمر الأطراف المنخرطة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015.
المصدر: سبوتنيك
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