جريمة مروعة تهزّ مصر.. رجل يقطع رأس شخص ويحمله في الشارع (فيديو)

جريمه يندى لها الجبين في وسط النهار
قطع رقبة رجل مسن فى وضح النهار بمدينة الاسماعيلية اين الامن ؟ وأين الامان اين السيسي ورجاله ام رجال فقط على جماعة مرسي ترك البلطجية بالشوارع لا حسيب ولا رقيب. +22 pic.twitter.com/3n5FhWqpEe
— 🖤آلَعـ̨̥̬̩ـمــرٍيـًٌٍّ̨̥̬̩ـةّ🖤 (@asm_447) November 1, 2021
جريمه يندى لها الجبين في وسط النهار
قطع رقبة رجل مسن فى وضح النهار بمدينة الاسماعيلية اين الامن ؟ وأين الامان اين السيسي ورجاله ام رجال فقط على جماعة مرسي ترك البلطجية بالشوارع لا حسيب ولا رقيب. +22 pic.twitter.com/3n5FhWqpEe