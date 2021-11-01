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الهند: نستهدف وقف انبعاثات الغازات بحلول 2070

Lebanon 24
01-11-2021 | 17:40
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تستهدف وقف إضافة غازات الاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي بحلول 2070، أي بعد الولايات المتحدة بعقدين وبعد 10 سنوات على الأقل من الصين.

وجاء إعلان رئيس الوزراء الهندي للهدف في قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، مشيراً إلى أنّ الوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول 2070 هو واحد من بين 5 إجراءات تعتزم الشروع فيها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

وقال خبراء في مراكز أبحاث وجامعات ومنتديات فكرية إنها خطوة كبيرة، بالنظر إلى أن هذا المفهوم جديد بالنسبة للهند ووضعها التنموي.

وقالت أولكا كيلكار مسؤولة ملف المناخ في معهد الموارد العالمي إن هذه الخطوة ستكون مشابهة لتبني الولايات المتحدة وأوروبا هدف الوصول للانبعاثات الصفرية قبل 20 عاماً.
 
 
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