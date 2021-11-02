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حمدوك يوضح "مدخل حل الأزمة" في السودان

Lebanon 24
02-11-2021 | 02:00
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اعتبر رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبدالله حمدوك، أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة"، وفقا لما نقلته وزارة الإعلام المقالة.

وذكرت الوزارة في بيان عبر فيسبوك، الاثنين، أن حمدوك شدد على أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر"، وأنه "يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر".

والتقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، الاثنين، بسفراء دول الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج) المعتمدين لدى السودان.

وعبّر رئيس الوزراء خلال اللقاء عن شكره لدول الترويكا على "استمرار دعمها لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش بالانقلاب كوصف صحيح".

وأبلغ السفراء، رئيس الوزراء "بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمبر لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة".

والاثنين، اتفق ممثلون عن 40 منظمة مدنية في السودان على تنسيق الجهود مع لجان المقاومة، وتنسيقيات لجان الأحياء لـ "تكوين جبهة عريضة لتوحيد أنشطتهم السياسية" للتصدى لما يصفونه بـ "الانقلاب العسكري" على السلطة.

وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فى السودان، أكد في اجتماع عقد في الخرطوم،  على العمل لـ"إسقاط" ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري" في البلاد، وفق مراسل "الحرة".

وفي 25 أكتوبر الماضي، ألقت "قوة عسكرية" القبض على حمدوك والكثير من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط، عمر البشير، في 2019، إثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر.

وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية.
المصدر: الحرة
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