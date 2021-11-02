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دعوة من الملك سلمان إلى السعوديين لاقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

Lebanon 24
02-11-2021 | 03:30
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دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الإثنين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المُقبل.

 

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جاءت تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السعودية- واس".

 

وحض البيان "الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم"، مؤكدا أنه "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء.

المصدر: سبوتنيك
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