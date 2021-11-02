صفقة الغواصات تتفاعل..ماكرون استهدف موريسون ولم يفوّت الهدف



بعد أن أنهى مؤتمره الصحفي في ختام قمة العشرين في روما، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوقف والرد على أسئلة الصحفيين. بعد أن طلب منه الإدلاء برأيه في شجار الغواصة النووية، استهدف ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ولم يفوّت الهدف.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "كانت العلاقات الدبلوماسية بين كانبيرا وباريس في حالة جمود عميق منذ أن تخلى موريسون عن عقد قيمته 90 مليار دولار مع مجموعة "نافال" الفرنسية، وفاجأ العالم بإتفاقية "أوكوس". في مواجهة احتمال الاضطرار إلى مواجهة قمتين دوليتين مع ماكرون، حيث سيحتل أي ازدراء واضح عناوين الصحف، حاول موريسون إصلاح العلاقة من خلال الاتصال بقصر الإليزيه. ووافق ماكرون على إجراء مكالمة هاتفية. خلال المكالمة يوم الخميس الماضي، قال ماكرون لموريسون إن التخلي عن عقد الغواصة قد كسر "علاقة الثقة". اضطرت كانبيرا إلى اقتراح "إجراءات ملموسة" لرأب الصدع. كان ماكرون يأمل أيضًا أن يكون موريسون قد حشد طموحاته قبل وصوله إلى G20 و Cop26 في غلاسكو. وقال إن أستراليا بحاجة إلى "وقف إنتاج واستهلاك الفحم على المستوى الوطني وفي الخارج"."

وتابعت الصحيفة، "في اللعبة الدبلوماسية العريقة المتمثلة في قراءات المبارزة، يحدّد المتحرّكون الأوائل دائمًا شروط أي رواية تالية. انتشرت نسخة ماكرون بشكل بارز عبر منافذ الأخبار الأسترالية بينما كان موريسون يشق طريقه ببطء شمالًا. لم يتم تنبيه الصحفيين الذين كانوا على متن الطائرة مع موريسون، وتم اكتشاف الأمر عندما انتشر خبر المكالمة. وأثبتت فحوى المكالمة أن أي تقارب بين باريس وكانبيرا سيكون متوتراً في أحسن الأحوال. بحلول الوقت الذي حط فيه موريسون في روما ، ساءت "البصريات". في الليلة التي سبقت قمة مجموعة العشرين، شرع جو بايدن في التقارب الأدائي الخاص به مع ماكرون. في خلال لقاء منفرد في سفارة الفاتيكان الفرنسية في روما، أقر بايدن بأن التعامل مع الغواصة كان "أخرق". بايدن لم ينته، فقد أخبر نظيره الفرنسي أنه كان "تحت الانطباع" بأن فرنسا قد أبلغت قبل وقت طويل من يوم من مفاجأة "أوكوس" بأن العقد سينتهي".

وأضافت الصحيفة، "يصر موريسون على أن إدارة بايدن كانت على علم بكل التقلبات والمنعطفات في محادثة أستراليا الطويلة مع فرنسا حول عقد مجموعة "نافال" المضطرب، بينما كان التخطيط السري لـ"أوكوس" قيد التنفيذ. ونسخة كانبرا من هذه القصة تتمثل في أن كبار مساعدي البيت الأبيض فشلوا في إدارتها. لكن كان من الممكن أيضًا أن يكون بايدن قد وجه لتوه ضربة مكشوفة جدًا لموريسون.

مع خروج أنجيلا ميركل، العملاق السياسي في أوروبا، من الحياة العامة، بات ماكرون مهمًا جدًا لبايدن. التعرض للتوبيخ في روما لم يكن ضمن خطة موريسون لمجموعة العشرين. كانت الخطة تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن الأشخاص السيئين على "فيسبوك"، وحظر أي لغة غير ملائمة تنذر بالتخلص التدريجي من الفحم في البيان الختامي. ولكن عوضاً عن ذلك، وجد موريسون نفسه في الطرف المتلقي مقابل بايدن وماكرون في الطرف الآخر. ساءت الأمور ليل الأحد عندما اتهم ماكرون موريسون بالكذب أثناء محادثته المرتجلة مع صحفيين أستراليين، وهي تهمة غير عادية من الناحية الدبلوماسية. السؤال الواضح الذي يجب طرحه، هل تهمة كذب ماكرون عادلة؟"

تجيب الصحيفة، "أكد موريسون إنه لم يكذب، مضيفاً أنه أعطى ماكرون تلميحًا مهمًا في حزيران أن العقد كان في حالة نزاع. وقال رئيس الوزراء إنه لم يكن في وضع يسمح له بأن يكون أكثر صراحة لأن اتفاقية "أوكوس" كانت بحاجة إلى أن تكون سرية حتى الوقت الذي قرر فيه بايدن وبوريس جونسون وموريسون الاعتراف بها. هذا صحيح، تؤكد الصحيفة. لا توجد دول كثيرة في العالم تجرؤ على استباق إعلان الأمن القومي الأميركي إذا منعت الولايات المتحدة صراحة الكشف عنه. إذاً، كان موريسون في موقف صعب. لكن من العدل أن نقول إن موريسون وضع نفسه في موقف صعب باختياره الغواصات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية بينما لا يزال متعاقدًا مع بديل فرنسي. إتفاقية "أوكوس" لم تفرض عليه. إذاً لم يكن بضحية، إنما شكلت المسألة فرصة استغلها موريسون لصالح أستراليا. سؤال آخر يجب طرحه، بصرف النظر عما يمكن أن يفعله موريسون على الأرض لتصحيح الأمور، هو كيف يقرأ هذا الشجار محليًا".

وتابعت الصحيفة، "من الواضح جدًا أن موريسون يحاول عزل نفسه عن الإضرار بسمعته من خلال الاعلان أنه أعطى الأولوية للأمن القومي لأستراليا قبل الكبرياء الوطني الفرنسي. يعتقد موريسون بوضوح أن لديه وسيلة قابلة للتطبيق للتخلص من هجوم ماكرون غير الدبلوماسي على شخصيته ونزاهته، وربما ينجح ذلك. لكن الخطر الذي يواجه موريسون هو أن الهدم الدقيق لماكرون يلعب دورًا مباشرًا في عدم ارتياح الناخبين الموجودين مسبقًا من أن رئيس وزراء أستراليا لا يلعبها دائمًا بشكل صحيح".