"ذا ناشونال انترست": هل فات موعد الإنسحاب الأميركي من سوريا؟

عندما انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان، تم الترحيب بالخطوة، كما وتم التنديد بها، باعتبارها نقطة تحول ستؤدي إلى سلسلة من الانسحابات العسكرية الأميركية بينما تعيد واشنطن توجيه استراتيجيتها الكبرى. من المؤكد أن خطاب الرئيس جو بايدن حول إنهاء حقبة "الحرب التي لا هوادة فيها" هو الذي دفع إلى هذا التفسير. لكن بعد شهرين من مغادرة آخر جندي أميركي كابول، تقدم الإدارة الآن تأكيدات بأنه لن يكون هناك انسحاب أميركي من سوريا، حيث يشارك الأميركيون في "حرب لا هوادة فيها" أخرى.وبحسب مجلة "ذا ناشيونال انترست" الأميركية، "تمثل هذه الوعود بالبقاء في سوريا خطأً استراتيجيًا فادحًا والتزامًا بمهمة غير مستدامة مع عدم وجود هدف نهائي واضح يمكن تحقيقه. يبدو أن الدفاع عن الأكراد هو أحد العوامل الرئيسية على الأقل وراء قرار الإدارة بإطالة أمد نشر حوالي 900 جندي أميركي متمركزين في سوريا. في أيلول، تم إرسال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية (القيادة التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط)، في زيارة غير معلنة للقاء مظلوم عبدي، زعيم قوات سوريا الديمقراطية. كان الغرض من زيارة ماكنزي هو طمأنة الزعيم الكردي بأن قواته ستحظى بدعم أميركي مستمر. بعد فترة وجيزة من هذا الاجتماع، التقت إلهام أحمد، المسؤولة الكردية التي تشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، بمسؤولين إداريين في واشنطن وعلقت لاحقًا، "قالوا إنهم سيبقون في سوريا ولن ينسحبوا"."وتابعت المجلة في مقالها، "بدلاً من استخدام القوات الأميركية كحامية لأكراد سوريا، سيكون من الحكمة إنهاء التدخل العسكري الأميركي في البلاد. على خلفية حرب أهلية تمت تسويتها بالكامل والتهديدات بتجدد الهجوم التركي رداً على هجمات المجموعات الكردية، فإن الأكراد ليسوا في موقف يحسد عليه. وصحيح أن المقاتلين الأكراد قاتلوا إلى جانب القوات الأميركية في إخراج داعش من أي أرض استخدمتها الجماعة الإرهابية ذات مرة للمطالبة بالشرعية. لكن اتخاذ الولايات المتحدة إجراءً حركيًا دفاعًا عن الأكراد ضد تركيا، حليف الناتو الذي يملك أسلحة نووية أميركية، أمر غير وارد. وعلى الرغم من أن الأميركيين يمكن أن يكونوا ممتنين للمساعدة الكردية ضد داعش، إلا أنه من الجدير الاعتراف بأنه في حين أن المصالح تتوافق في بعض الأحيان، فإنها تتباعد أيضًا، وليس هناك سبب للاعتقاد بأن الأكراد، أو أي شخص غير أميركي، يستحقون الحماية الدائمة التي يوفرها الجيش الأميركي. إن المهمة المناهضة لداعش هي في الواقع تمثل تناقضاً كبيراً مع المهمة الحالية في سوريا. كان حرمان داعش من الأراضي التي تعمل منها مهمة محدودة وقابلة للتحقيق وكانت القوة العسكرية هي الأداة المناسبة لها. ومع ذلك، تتطلب حماية أكراد سوريا إمدادًا مستمرًا بالموارد والقوى العاملة ولا تضع شروطًا للنصر يمكن تلبيتها ومن شأنها أن تبرر انسحابًا أميركيًا. ليس من المستغرب أنه بعد سقوط خلافة داعش، كانت المهمة الأميركية في سوريا بلا هدف، وهو ما ينبغي أن يثير أسئلة جيدة للغاية حول سبب مطالبة الجنود الأميركيين، حتى يومنا هذا، بالبحث عن الطائرات بدون طيار والصواريخ والقوافل الروسية، فيما يتظاهر المسؤولون في واشنطن أن نتيجة الحرب الأهلية في سوريا يمكن أن تقوض أمن الولايات المتحدة".وأضافت المجلة، "في الواقع، سوريا ليست جائزة تطمع بها الولايات المتحدة. لم تعد بقايا داعش المتناثرة تشكل التهديد الذي شكلوه في ذروة تنظيمهم، كما وأن لديهم الكثير من الأعداء الموجودين في المنطقة، بما في ذلك إيران وروسيا والحكومة السورية. في غضون ذلك، تميل الحرب الأهلية، منذ فترة قصيرة ن الزمن، لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، وتعترف الدول المجاورة لسوريا بذلك بشكل متزايد، مع تسارع وتيرة جهود التطبيع مؤخرًا. أما بالنسبة للأكراد، فقد دفع إعلان الولايات المتحدة عن "الانسحاب" من سوريا في عام 2019 الأكراد إلى عقد صفقة سريعة مع الحكومة السورية توفر لهم الحماية. ما يمكن أن نتعلمه من هذا هو أن الأكراد معتمون بالبقاء والحصول على الحماية أكثر من اهتمامهم بمن يقدم تلك الحماية. من الممكن أن تشجع الولايات المتحدة القادة الأكراد على اتخاذ ترتيبات للحماية دون توقع بقاء القوات الأميركية إلى الأبد. في حال سعى الأكراد مرة أخرى إلى اتفاق مع دمشق، فإن دعم روسيا للحكومة السورية يوفر رادعًا قويًا يمنع تركيا من اتخاذ إجراءات متطرفة ضد هذه الجماعة".وختمت المجلة، "نظرة عامة سريعة على علاقة الولايات المتحدة مع الأكراد تكشف عن تاريخ هذه البلاد في التخلي عن حلفائها. من المؤسف أن الوعود الأميركية الأخيرة للأكراد يمكن أن تساهم في ترسيخ هذا النمط. ومثلما اضطرت الولايات المتحدة في النهاية إلى الاعتراف بأن نشرها لجيشها إلى أجل غير مسمى في أفغانستان كان أمرًا غير مستدام، فسيصبح من الصعب إنكار أن الأمر نفسه يمكن أن يقال عن سوريا. ويمثل الواقع بأن الاحتفاظ، حتى بنشر رمزي للقوات الأميركية في سوريا، يعرض حياة الأميركيين للخطر، ويزيد من حجم المخاطرة بجر الولايات المتحدة إلى صراعات يجب على القادة الحذرين السعي إلى تجنبها".