عربي-دولي

بريطانيا تعتذر من إسرائيل والسبب....

Lebanon 24
02-11-2021 | 05:00
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قدم السفير البريطاني لدى إسرائيل، نيل ويغان، اعتذارا علنيا لوزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، عن الحادث الذي حصل بقمة المناخ في غلاسكو، حيث لم تتمكن من دخول مجمع المؤتمرات.
وأشار المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية لدى لندن، إلى أن السفير اتصل بالسفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، وأعرب عن أسفه العميق للحادث، مؤكدا أنه سيتم إجراء تحقيق مع الموظفين الميدانيين والتأكد من أن الوزيرة ستكون قادرة على الحصول على شروط الوصول والتنقل بحرية والحضور غدا في المؤتمر، فيما لفت مسؤولون بريطانيون آخرون أنهم يرون أن الحادث خطير، ويريدون التحقيق به من أجل استخلاص النتائج والتأكد من عدم تكرار ما حصل مرة أخرى.
 
وجاءت هذه الاتصالات والاعتذارات بعد أن لم تتمكن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، التي حضرت مؤتمر غلاسكو للمناخ مع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، من دخول مجمع المؤتمرات أمس الأحد، بسبب مشكلات إمكانية الوصول لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجلس على كرسي متحرك، ولم تكن القاعة مهيئة لذلك، الأمر الذي أدى الى عدم دخولها وعدم مشاركتها في أول يوم للمؤتمر.

هذا وأكد بينيت للحرار أن بقاءها خارج المجمع أمر غير مقبول بالنسبة له، وبتوجيه منه ستصل الوزيرة غدا الى مجمع المؤتمرات مع موكب رئيس الوزراء.

من جانبها، أوضحت كارين الحرار قائلة: "ذهبت إلى مؤتمر المناخ الدولي للترويج لمعركة مشتركة ضد أزمة المناخ من خلال اجتماعات مع نظرائي حول العالم، ولسوء الحظ، لم يكن هذا ممكنًا بسبب مشكلة، يجب ألا يكون لها مكان في عام 2021، وهي تهيئة دخول متاح لذوي الاحتياجات الخاصة. آمل بصدق أن نتعلم الدروس من هذا الحادث وان لا يتكرر في أي مكان آخر".
 
المصدر: روسيا اليوم
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