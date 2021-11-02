عربي-دولي

90 دولة تتفق على خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول 2030

Lebanon 24
02-11-2021 | 08:00
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أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 90 دولة وافقت على مبادرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030، بينها 15 دولة من أصحاب أعلى الانبعاثات.

وقال بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني: "في الحفل الرسمي في اليوم الثاني من المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، سيتم الإعلان عن انضمام أكثر من 90 دولة إلى المبادرة، بما في ذلك 15 من  بين أكبر 30 دولة من حيث حجم الانبعاثات: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا والعراق وفيتنام وكندا"، موضحا أن انبعاثات الميثان تعد أحد العوامل الرئيسة التي تساهم في تغير المناخ.

ونشر البيت الأبيض خطة عمل مباشرة في الولايات المتحدة، تتمثل في التخطيط لتقلص صناعة النفط والغاز من الانبعاثات بنحو 75%، وستقوم الولايات (الأميركية) كل على حدة بوضع تدابيرها الخاصة. وتعد وكالة حماية البيئة برنامجا طوعيا لالتقاط ما يصل إلى 70% من انبعاثات غاز الميثان من مكبات النفايات.

وتخطط السلطات الأميركية للعمل على سد "مئات الآلاف من آبار النفط والغاز المهجورة، التي لا يزال الكثير منها ينبعث منها غاز الميثان"، بمشاركة عمال نقابيين، كما تم تطوير عدد من الإجراءات للقطاع الزراعي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرّحت في مؤتمر صحفي في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيطلقان مبادرة عالمية لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-26).
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