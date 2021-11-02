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العين على الأسلحة الأميركية بأفغانستان.. تحذير من وصولها إلى السوق السوداء

Lebanon 24
02-11-2021 | 08:30
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قال رئيس المركز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، إنه في حال وصلت الأسلحة الأميركية المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء فإن ذلك سيمثل مشكلة للعالم بأسره.

وقال شوغاييف في مقابلة مع قناة "إر بي كا"، بثتها اليوم الثلاثاء، إن "ترك الأميركيين لأسلحة ومعدات عسكرية بمثل هذا الكم الهائل أصبح مشكلة كبيرة، ليس فقط لأفغانستان، ولكن للعالم بأسره، نظراً لأن مختلف التنظيمات الإرهابية تنشط في هذا البلد"، وأضاف: "هذا السلاح سوف يقع في أيديهم أيضا، هذا إذا لم يكن قد وقع".

كذلك لم يستبعد شوغاييف أن تدخل هذه الأسلحة الأميركية  المتروكة في أفغانستان إلى السوق السوداء، مشيراً إلى أنه "في هذه الحالة يمكن أن تصل الأسلحة إلى أي مكان في العالم".

وقال: "من الممكن أن تنتظرنا مفاجآت غير سارة للغاية، خصوصاً أن الولايات المتحدة تركت معدات خطيرة للغاية هناك".
 
 
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